Por el contrabando, aseguran que “se está rompiendo el tejido comercial del norte”

En Fm Profesional, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se refirió al contrabando y la situación en el norte provincial. Puntualmente a Finca Karina en donde la justicia intervino semanas atrás y hay aproximadamente 11 personas detenidas.

Zigaran aseguró que el 80% del contrabando se concentraba por Finca Karina, un lugar que comenzó a funcionar en el año 2020, en la pandemia cuando los pasos estaban cerrados. “Demoraron años en darse cuenta y tomar acciones, si abren otro paso, demorarán dos años más en descubrirlo” afirmó.

“Están rompiendo el tejido comercial debido al paso indiscriminado de mercadería”

El interventor afirmó que se está viendo el impacto del cierre porque en las calles de la ciudad hay menos gente. También, agregó que se debe aplicar controles más rigurosos por lo que se necesita más intervención desde Nación.

En relación al contrabando, sostuvo que esto “está rompiendo el tejido comercial debido al paso indiscriminado de mercadería”. Esto viene siendo alertado también por muchos comerciantes y referentes, debido al cierre de puestos de trabajo y la caída en las ventas.