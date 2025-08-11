El contrabando se expande en Salta y golpea fuerte la recaudación provincial

¿Hay un nexo entre el contrabando y la caída del comercio formal? Si.

¿Hay una vinculación entre la caída del comercio formal y la caída de la recaudación provincial? Si.

La situación económica de Salta muestra un panorama complicado porque la recaudación propia no deja de caer: en el primer semestre del año, los ingresos de la Provincia tuvieron un retroceso real acumulado del 7,8%.



La razón fundamental está en los menores ingresos de impuestos como Ingresos Brutos, que pagan el comercio y la industria.

Si bien aumentó la llegada de fondos nacionales (7,2 % real interanual) y esto mitiga algo la situación en las arcas provinciales, la caída de los ingresos del comercio formal (el que paga impuestos) es notorio.

Y más allá de la menor actividad económica, una de las razones más potentes es el contrabando, que emerge como un factor clave en la retracción del mercado interno. Productos más baratos que ingresan de Bolivia fundamentalmente y otros países sin pagar impuestos y erosionan las ventas en el comercio legal. Esto repercute en menor recaudación, menos empleo y un comercio que sobrevive con márgenes aún más angostos.

Si esto se sabe, ¿no sería conveniente controlar en serio el contrabando y de esa manera ayudar al comercio que paga impuestos y tributa al Estado?





El camino es uno solo: Controles y apoyo real

Para afrontar esta crisis dual, los comerciantes de Salta, Orán y Tartagal sobre todo piden un refuerzo en los controles en cada eslabón del circuito: ingresos en la frontera, contrabando por pasos ilegales, mayor presencia del Estado Nacional y de fuerzas provinciales, inspección y decomiso de mercadería en depósitos y ferias sin registro de compra legal de lo que expenden. Esto sería un gran aporte.

Por otro lado, el acceso a créditos accesibles y alivios impositivos reales, especialmente para pequeñas y medianas empresas, serían beneficiosos.

Depósitos clandestinos y ventas ilegales en todos lados

Una investigación reciente en Finca Karina dejó al descubierto un entramado ilegal que opera en Salta. Se incautaron mercaderías por más de $140 millones, $400.000 en efectivo y quedaron detenidas 11 personas. Este caso puso sobre la mesa cómo el contrabando —un delito de frontera— se “ramifica” luego en barrios urbanos: comercios sin cartel, ventas en casas, ferias ilegales y a través de redes sociales se usan para vender productos sin pagar impuestos. No dejan un peso a la provincia.

Abarcan productos como ropa, calzado, artículos electrónicos y deportivos, hasta juguetes, bicicletas y alimentos.

La red usa testaferros, facturas truchas, transferencias fragmentadas y etiquetas engañosas para lavar dinero. El llamado es claro: deben fortalecerse los controles en depósitos, locales y ferias para atacar el circuito completo, desde la entrada hasta la venta de lo contrabandeado.



El resultado: menos contrabando, crece el comercio legal, implica mayores ingresos a la provincia. Es claro.

Comercio en caída libre y hueco en las arcas provinciales

Mientras tanto, datos oficiales de la Dirección General de Rentas de Salta muestran que los ingresos provinciales han tenido un retroceso real del 7,8 % en el primer semestre de 2025 en términos reales, descontando la inflación. Aunque en términos nominales se cobró un 42 % más —con $349.017 millones recaudados frente a $245.696 millones en 2024—, no basta para compensar los efectos de la escalada de precios, según dio a conocer un informe de El Tribuno.

Mes a mes, los números son preocupantes: enero cayó 1,36 %, febrero 5,81 %, marzo 13,14 %, abril 14,44 %, mayo 5,80 % y junio 5,10 % en términos reales. Industrias como la metalmecánica y la construcción sufrieron retrocesos del 15 al 20 % en producción; el comercio vive una meseta “estable, pero abajo”, según la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Un circulo virtuoso del control

En definitiva, Salta enfrenta hoy dos frentes que se potencian entre sí: el crecimiento del contrabando que vacía al comercio formal, y la caída de la recaudación que tensiona las cuentas provinciales. Solo con una respuesta integral —que combine seguridad, combate al contrabando y apoyo real— se podrá revertir esta peligrosa tendencia.