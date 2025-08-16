Violencia en Salta: Después de intentar herirlas con un cuchillo, quiso quitarse la vida

El Juzgado de Garantías Nº2 del Distrito del Sur dictó la prisión preventiva a un hombre de 40 años acusado de múltiples delitos de violencia de género, tras un grave episodio ocurrido en la vivienda que compartía con su expareja y sus tres hijos en Metán. La decisión fue adoptada luego del pedido de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Susana Redondo Torino, durante una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 8 de julio, cuando la mujer advirtió comportamientos extraños por parte del acusado. Temiendo por su seguridad, se refugió en la habitación de sus hijos, pero el hombre la instó a salir. Al hacerlo, habría visto que portaba un cuchillo y la amenazaba. La hermana de la víctima, al escuchar ruidos, acudió al domicilio e intentó intervenir, recibiendo golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo.

El acusado, al notar que podían haber llamado a la policía, se encerró en el baño y amenazó con quitarse la vida. La denunciante aseguró que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y psicológicas, y que el hombre es consumidor de sustancias prohibidas. Además, el imputado registra una condena anterior con pena condicional por hechos similares.

La fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y los antecedentes del acusado. El juez Mario Dilascio hizo lugar al planteo, ordenando su detención preventiva mientras avanza la causa.