Con el 1,9% de inflación, cuáles ueron los rubros que más subieron y bajaron en julio

La inflación de julio en Argentina, según datos del INDEC, fue del 1,9%, un leve repunte tras dos meses de desaceleración, cifra que se mantuvo por tercer mes consecutivo por debajo del 2% y que estuvo fuertemente impulsado por el aumento de precios en rubros estacionales, como los vinculados a las vacaciones de invierno, y en productos específicos de la canasta básica.

El rubro con la mayor variación mensual fue Recreación y cultura, con un incremento del 4,8% en promedio. Este aumento se explica por el efecto de las vacaciones de invierno y el cobro del aguinaldo, que estimularon el consumo en paquetes turísticos y actividades de esparcimiento. Le siguieron Transporte, con un 2,8% de suba, y Restaurantes y hoteles, también con un 2,8%, ambos traccionados por una mayor demanda en el período vacacional.

Dentro de la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que en promedio subió un 1,9%, se observaron variaciones significativas. Los aumentos más notorios se dieron en las verduras, tubérculos y legumbres (6,4%), y las frutas (8,5%). A nivel de productos, los que más subieron fueron el tomate redondo (15%), la banana (9,9%) y la papa (5,1%).

Por otro lado, algunos productos de la canasta básica registraron deflación o subas mínimas. En este segmento, se destacaron las bajas de precio en la cebolla (-2,1%) y el tomate entero en conserva (-3%). Los rubros que en general tuvieron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Prendas de vestir y calzado, este último con un aumento promedio del 0,5%.

A nivel regional, la inflación también mostró diferencias. La Patagonia y la región Pampeana registraron subas por encima del promedio nacional, con 2,1% y 2,0% respectivamente, impulsadas por variaciones en rubros como transporte. Por su parte, la región del Noreste y Noroeste tuvieron los índices más bajos, con un 1,7%.

Finalmente, un dato relevante del informe del INDEC en el desgloce que resaltó El Cronista, fue la inflación núcleo que excluye precios estacionales y regulados. Este indicador mostró un avance del 1,5%, el registro más bajo desde enero de 2018, lo que sugiere que la desaceleración de precios se mantiene en la mayoría de los bienes y servicios.