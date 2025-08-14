Tras el violento asalto, la Policía garantiza patrullajes y seguridad en B° Santa Lucía

Impacto causaron las imágenes de un violento asalto que se registró en un kiosco del barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja, específicamente en la calle Santa Catalina, donde encapuchados robaron el local empuñando armas de fuego.

Según las primeras informaciones, estos delincuentes ingresaron con un arma de fuego y un cuchillo, disparando en tres ocasiones, y apuñalando a un comerciante, tomaron de rehén a una niña, entre otros pormenores de la virulencia del atraco.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-, en su recorrido por el barrio mencionado, pudo dialogar con un efectivo de la Policía quien señaló que este hecho sorprendió por la virulencia con el que se procedió, garantizando los patrullajes y los recorridos permanentes de los uniformados, asegurando la seguridad de los habitantes.

“Tenemos los operativos todos los días, focalizados en una escuela con problemas de peleas con los chicos, (pero) todos los días personal hace un desplazamiento, permanentemente circula por aquí, estamos con operativos”, espetó el policía.

Sobre el asalto, aseveró que “es un hecho que fue estudiado, pudo ser una oportunidad para esta gente que quiso delinquir”. Sin embargo reconoció que “nos sorprendió la modalidad, para nosotros fue un hecho estudiado”, subrayó.

“Estamos haciendo los patrullajes, hay desplazamiento todos los días, el personal está siempre activo”