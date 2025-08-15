Violencia entre alumnos: "La idea es actuar a tiempo para evitar situaciones más graves"

La violencia que se da entre alumnos y alumnas de distintos puntos de la provincia debería poner en alerta a las distintas partes involucradas; padres o tutores, institución y autoridades del área, para que se trabaje de manera integral en la problemática, que se expone cada tanto con videos que se viralizan o denuncias mediáticas .

En la jornada de este viernes se conoció un nuevo hecho de violencia entre dos alumnas de un colegio de R° de Lerma. El video que se expuso, muestra a las jovencitas agrediéndose sin que nadie intervenga hasta que un vecino decide poner fin al hecho.

Conocida las imágenes el Fiscal Penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención de oficio y dispuso a su vez, la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil 2 y la de Asesoría de Menores e incapaces y se ordenaron las primeras diligencias, incluyendo entrevistas con padres, autoridades escolares y testigos, a cargo del personal policial.

Además se procedió a la identificación simple de las menores involucradas y se avanzó en la apliación de medidas preventivas.

En este marco el Fiscal Escalante señaló que el objetivo de estas medidas es prevenir hechos de violencia en el entorno escolar, promoviendo un abordaje integral "La idea es actuar a tiempo, sin caer en el alarmismo pero con firmeza, para evitar situaciones más graves como las que se han dado en otras zonas" publicó El Once TV.

La causa, que cuenta con la denucia de la madre de la menor, sigue bajo interveción de la Fiscalía Penal Juvenil 2 y la Asesoría de Menores e incapaces, responsable de definir las medidas correspondientes.