El descargo viral de una joven que no consigue pareja por vender contenido: “No lo entiendo”

Medios16/08/2025
joven

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, una joven expresó su indignación con los hombres en Argentina, asegurando que no logra iniciar una relación seria debido a su trabajo como creadora de contenido para adultos.

“Es indignante”, afirmó. “Yo soy una persona normal como todas, y en un futuro quiero tener familia e hijos, envejecer al lado de alguien. Pero cada vez que conozco a alguien me dicen que no quieren nada serio porque vendo contenido”.

Con tono de frustración, la joven cuestionó la postura de quienes la rechazan por su ocupación: “No encuentro a nadie que me diga ‘no importa de lo que trabajes, si hacés nopor o vendés contenido, no me interesa’. No lo entiendo”.

Sus declaraciones despertaron debate en redes, donde algunos usuarios respaldaron su derecho a trabajar en lo que elija sin ser juzgada, mientras que otros defendieron la decisión de las personas que prefieren no involucrarse sentimentalmente con alguien que se dedica a este tipo de contenido.

