El descargo viral de una joven que no consigue pareja por vender contenido: “No lo entiendo”Medios16/08/2025
En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, una joven expresó su indignación con los hombres en Argentina, asegurando que no logra iniciar una relación seria debido a su trabajo como creadora de contenido para adultos.
“Es indignante”, afirmó. “Yo soy una persona normal como todas, y en un futuro quiero tener familia e hijos, envejecer al lado de alguien. Pero cada vez que conozco a alguien me dicen que no quieren nada serio porque vendo contenido”.
Con tono de frustración, la joven cuestionó la postura de quienes la rechazan por su ocupación: “No encuentro a nadie que me diga ‘no importa de lo que trabajes, si hacés nopor o vendés contenido, no me interesa’. No lo entiendo”.
Sus declaraciones despertaron debate en redes, donde algunos usuarios respaldaron su derecho a trabajar en lo que elija sin ser juzgada, mientras que otros defendieron la decisión de las personas que prefieren no involucrarse sentimentalmente con alguien que se dedica a este tipo de contenido.
"Only Fans"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 15, 2025
Porque esta chica está indignada con los hombres argentinos porque no quieren "nada serio" con ella porque "vende contenido". pic.twitter.com/v404JFNDN5