Mayorista anunció que bajaba 4% sus precios, pero sus clientes denuncian que había aumentado hasta un 15%

El anuncio de una rebaja de precios del 4% por parte de la cadena mayorista Maxiconsumo, propiedad del empresario Víctor Fera, dueño también de la icónica marca Marolio, desató una ola de reacciones encontradas en las redes sociales. Lo que se presentó como una buena noticia para el bolsillo generó un intenso debate entre el agradecimiento de algunos clientes y la furia de otros, que denunciaron aumentos previos y problemas en las sucursales.

Según supo el portal Noticias Argentinas, la principal denuncia que se repitió entre los usuarios es la sospecha de que la rebaja fue precedida por un aumento deliberado para licuar el impacto del descuento.

"Seguro los inflaron antes", comentó un cliente, resumiendo el escepticismo de una parte de los consumidores.

Denuncias concretas y quejas sobre el estado de los locales

Más allá de la desconfianza general, varios usuarios apuntaron quejas específicas sobre su experiencia de compra en la cadena. Las críticas no solo se centraron en los precios, sino también en la calidad de los productos y el mantenimiento de las tiendas.

Aumentos previos: Una usuaria denunció que en la sucursal de Villa del Parque "había aumentado los precios más del 4%" justo antes del anuncio.

Productos por vencer: La misma clienta advirtió sobre "la fecha de vencimiento de varios productos que están al límite", sugiriendo que la oferta busca liquidar stock.



Limpieza y mantenimiento: Otro consumidor se quejó del local de San Miguel, afirmando que está "lleno de palomas, muy abandonado" y que prefiere a la competencia por “mejores precios y limpieza en general”.