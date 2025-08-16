Tras una discusión le disparó a un cantante callejero en silla de ruedas

La Fiscalía del Condado de King, en Seattle – Estados Unidos, ha publicado un video de un tiroteo en el paseo marítimo que, según la fiscalía, ocurrió tras una pelea por acusaciones de "robo".

El incidente ocurrió el 31 de julio cerca del número 1101 de Alaskan Way, en el centro de Seattle.

Según los cargos presentados el 5 de agosto, Gregory William Timm, de 32 años, afirmó que la víctima, un hombre de 68 años en silla de ruedas, se hacía pasar por militar en público.

#BREAKING: Man in wheelchair shot in broad daylight after Greg Timm accused the 68-year-old of ‘stolen valor’ as he tried to show his military ID. pic.twitter.com/sOEzVQpO8B — Veritas Daily (@VeritasDaily) August 13, 2025

"El acusado se acercó a la víctima, quien se encontraba en silla de ruedas en el paseo marítimo, cerca de Starbucks, y le exigió que presentara una identificación para demostrar su condición de militar", escribió la fiscal adjunta principal Elaine Lee en los documentos de la acusación.