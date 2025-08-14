¿Crimen en barrio Morosini?: “No podemos confirmar si hay personas involucradas en este hecho”

El comisario Cristian Aguilera confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 52 años en su vivienda del barrio Morosini, en la ciudad de Salta.

La víctima había sido denunciada como desaparecida por sus familiares el 7 de agosto, aunque su ausencia se remontaba al 4 de agosto.

“Ante la denuncia del extravío de la persona, hace aproximadamente una semana y media, se logró el hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer”, explicó Aguilera, quien precisó que la investigación estuvo a cargo de la UFEM y de la doctora Sodero.

El comisario aclaró que, por el momento, no se registran signos de violencia ni desorden en el domicilio: “No tenemos información de que se haya cometido algún ilícito en el interior del domicilio, pero al tener el hallazgo de una persona sin vida se activa el protocolo correspondiente y se realizan todas las diligencias necesarias”.

Aguilera destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que determinarán las circunstancias del fallecimiento: “No podemos determinar nosotros las causas, todas las pericias correspondientes las realizará el Cuerpo de Investigaciones Fiscales”.

Consultado sobre posibles implicados, afirmó: “No podemos confirmar si hay personas involucradas por este hecho, se está realizando la investigación correspondiente y seguramente el Ministerio Fiscal dará la información a su tiempo”.

Finalmente, el comisario reconoció lo llamativo del caso: “¿Es extraño que ni los familiares ni en el operativo puedan haber encontrado el cuerpo que estaba en el mismo lugar donde vivía? Sí, son circunstancias que se irán esclareciendo a medida que avance la investigación”.