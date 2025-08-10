Urgente: Encuentran hombre sin vida en un vehículo en Ruta 86

Desde hace minutos, un fuerte operativo policial se desplegó sobre ruta provincial 86, en Tartagal, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un automóvil Fiat blanco. Según las primeras versiones, la víctima presentaría heridas de bala, aunque aún no hay confirmación oficial.

Vecinos de la zona indicaron que momentos antes un individuo habría amenazado a varias personas apuntándoles con un revólver. Testigos aseguran que el vehículo circuló por el lugar con el hombre ya sin vida en su interior, lo que acrecentó la conmoción.

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y existen distintas versiones sobre lo ocurrido. Personal policial y de la Fiscalía trabajan en el lugar para determinar la identidad de la víctima que se encuentra cubierta totalmente en sangre, las causas de la muerte y el posible vínculo con un episodio de violencia registrado en las inmediaciones.

La ruta permanece parcialmente restringida mientras se realizan las pericias correspondientes.