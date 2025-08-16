La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: Rumores de embarazo tras foto en la piscina

Después de casi 300 días sin pisar una cancha, Mauro Icardi volvió a jugar con la camiseta del Galatasaray, marcando un gol en su regreso y dedicando un emotivo mensaje a su novia China Suárez tras el partido. Al día siguiente, la pareja decidió relajarse en su nueva casa de Estambul, donde aprovecharon el día para compartir algunas fotos de su descanso. Sin embargo, una de las imágenes en particular desató un sinfín de especulaciones sobre un posible embarazo.

El sábado, después de la jornada deportiva de Icardi, el delantero y la actriz se mostraron disfrutando juntos al sol, abrazados en una reposera junto a la piscina. Fue la segunda foto que publicó Icardi, tomada desde arriba, en la que el gesto de la mano del futbolista sobre el abdomen de Eugenia generó una cascada de comentarios. Aunque la imagen podría interpretarse de manera inocente, los seguidores no tardaron en lanzar teorías sobre un posible embarazo, ante la cercanía entre ambos y el detalle de la mano en la panza de la actriz.

Rumores y reacciones: ¿se viene un bebé en camino?

El gesto de Icardi en la foto generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Comentarios como “¿Está embarazada?” o “Se viene la bendi” fueron los más recurrentes entre los internautas, que comenzaron a especular con la posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo. “Se viene un pibe en 3…2…1”, escribió uno de los seguidores, mientras que otros aseguraron que se notaba “el embarazo”.

Es importante recordar que no es la primera vez que Mauro Icardi y China Suárez se ven envueltos en rumores de embarazo. En ocasiones anteriores, la actriz tuvo que desmentir tales especulaciones, respondiendo con fotos en bikini o aclarando la situación en sus redes sociales. En cuanto a Icardi, su abogada había sido tajante al afirmar que no tenía planes de volver a ser padre, desmentido que, en su momento, fue ampliamente comentado en los medios.

Aunque las especulaciones se reavivaron, la pareja sigue disfrutando de su vida privada en Estambul, lejos de las tensiones mediáticas. En esta ocasión, sin embargo, las fotos dejaron abierta la posibilidad de un futuro anuncio familiar.

La vida familiar de Icardi y Suárez: ¿Un nuevo integrante?

El día del regreso de Icardi al fútbol también estuvo marcado por la reciente adquisición de la nueva casa de la pareja en Estambul, que se está llenando de recuerdos y momentos compartidos. Sin embargo, las discusiones sobre la familia también siguen siendo una constante en sus vidas. Icardi es padre de dos hijas con Wanda Nara, con quien mantiene una disputa legal por la tenencia de las pequeñas. Por su parte, la China Suárez es madre de tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de sus relaciones anteriores con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Mientras tanto, los dos se encuentran en medio de un conflicto legal sobre el régimen de visitas de los hijos de la actriz, lo que hace que su vida familiar esté más centrada en la lucha por la custodia y el régimen de viajes. Sin embargo, la reciente publicación en redes sociales dejó a los seguidores atentos ante la posibilidad de que un nuevo miembro se sume a la familia Icardi-Suárez. (Con información de Teleshow)