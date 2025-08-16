Directora de Tránsito ebria al volante: Fue despedida y hay polémica en Entre Ríos

Araceli Soressi intentó esquivar un control y fue apartada de su cargo tras dar positivo por segunda vez

La directora de Tránsito del pueblo General Belgrano, en Entre Ríos, fue apartada de su cargo el domingo pasado luego de conducir alcoholizada e intentar evitar un control policial cerca de un conocido boliche de la zona. La decisión fue comunicada por el intendente de la localidad, Francisco Fiorotto.

Se trata de Araceli Soressi, quien ocupa los cargos de directora de Tránsito, Control Urbano e Informática. El episodio ocurrió en la madrugada del 10 de agosto, a pocos metros del boliche Costanera de Gualeguaychú. Durante el control de alcoholemia, Soressi trató de eludir la prueba.

La funcionaria registró 0,9 gramos de alcohol en sangre, según informó el medio local 0343. Testigos señalaron que Soressi habría intentado evitar la sanción por su condición de funcionaria municipal. No es la primera vez que se ve involucrada en una situación similar: en el verano ya había dado positivo en un test de alcoholemia.

El lunes siguiente, la directora pagó la multa correspondiente y recuperó su vehículo. Sin embargo, el hecho generó un fuerte debate en la comunidad, donde se cuestionó si debía continuar en su cargo, ya que es responsable de promover la seguridad vial.

En un breve comunicado, el intendente Fiorotto informó que Soressi “en ese momento estaba de licencia” y que “fue ella misma quien informó lo ocurrido y afrontó la sanción correspondiente, abonando la multa y recuperando su vehículo”.

“No obstante, y debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones”, concluyó Fiorotto.

El incidente recuerda otro episodio similar ocurrido en junio pasado en la región, cuando el concejal de Gualeguaychú Maximiliano Lesik chocó su auto bajo los efectos del alcohol. En esa ocasión, el entonces intendente Mauricio Davico solicitó su renuncia, aunque Lesik logró mantener su banca en el Concejo Deliberante. /La Nación