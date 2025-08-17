Milanesas y chorizos con papel higiénico: "Licuaban pollo con los productos, lo terminó denunciando otro tucumano"

Lo que debía ser una jornada de celebración en honor a la Virgen del Carballo terminó en un verdadero escándalo sanitario. Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad de Monte Quemado,Santiago del Estero, acompañado por efectivos policiales, clausuró un puesto de comida y decomisó más de 25 kilos de alimentos en mal estado, entre ellos milanesas y chorizos que, según denuncias, contenían papel higiénico y papel de diario.

El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de control en el marco de las festividades patronales que cada 14 de agosto convocan a miles de peregrinos, visitantes y comerciantes de distintas provincias. “Estos controles se hacen siempre, no solo en esta fiesta. Nuestro deber es cuidar la salud de los vecinos”, explicó en diálogo exclusivo con Nuevo Diario el secretario de Gobierno, Salud y Desarrollo Social, Samuel Gutiérrez.

La denuncia y el hallazgo

El caso salió a la luz tras una denuncia realizada por otros feriantes, provenientes también de Tucumán, quienes advirtieron las irregularidades en la preparación de los alimentos. A raíz de esa alerta, los inspectores municipales acudieron al lugar y constataron serias faltas: productos en evidente estado de descomposición, ingredientes de dudosa procedencia, ausencia total de trazabilidad y graves problemas de higiene.

En ese marco, se procedió al decomiso de la mercadería y a la clausura inmediata del puesto, colocando las fajas correspondientes y radicando la denuncia en sede policial. “En el acta no pusimos que había papel higiénico o papel de diario porque nosotros no lo constatamos directamente; sí lo registramos como ‘ingredientes desconocidos’ y de ‘origen dudoso’. La denuncia sobre esos detalles provino de un colega del propio feriante, también tucumano”, aclaró Gutiérrez.



"No se llegó a comercializar"

El funcionario precisó que el local decomisado pertenecía a un comerciante tucumano y que, afortunadamente, el operativo se realizó antes de que los productos fueran ofrecidos al público. “Fue en horas de la mañana, antes de la mayor concentración de fieles. Eso evitó que la gente consumiera esos alimentos y sufriera consecuencias sanitarias”, subrayó.

"Se contradijeron con lo que usaban para la elaboración, decían que licuaban pollo, pero después que era carne picada. En su declaración, totalmente confidencial, el denunciante asegura haber visto como utilizaban papel higiénico y papel de diario en la preparación", aseguró.

La causa quedó ahora en manos de la justicia, luego de que la Municipalidad realizara primero una exposición policial y posteriormente una denuncia formal. “Nosotros cumplimos con clausurar y secuestrar la mercadería. Ahora resta esperar cómo procede la fiscalía y la policía”, indicó el secretario de Gobierno.

Reacciones en la comunidad

La noticia generó una fuerte repercusión en Monte Quemado y rápidamente alcanzó difusión nacional. “La gente está sorprendida y preocupada, pero también agradecida de que se haya actuado a tiempo. Estas situaciones son un llamado de atención para extremar controles, porque se trata de la salud de todos”, expresó Gutiérrez.

Finalmente, el funcionario remarcó que el trabajo de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología continuará durante todas las festividades. “Este año hubo más puestos que nunca y eso nos obligó a redoblar esfuerzos. Seguiremos con recorridos permanentes para prevenir cualquier otro hecho de este tipo”.