Destituyeron a un juez acusado de robar 144 monedas de oro

Este jueves el juez federal Luciano Martin Poderti fue destituido de su cargo por un Jurado de Enjuciamiento que dictaminó en su contra por incumplimiento del deber de custodia mientras se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, momento en el que fueron sustraídas 144 monedas de oro.

Ahora Poderti se quedó sin fueros y, de avanzar la causa penal en su contra por el robo podría quedar detenido.

La acusación contra Poderti no solo fue por la sustracción de una fortuna cercana a los 190.000 dólares, sino también por el incumplimiento del deber de custodia que le correspondía, ya que era el único que tenía acceso a la caja de seguridad donde se resguardaban los bienes secuestrados.