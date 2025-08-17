Impactante accidente en el automovilismo argentino: Un auto se quedó sin frenos y el piloto terminó internado

Un impactante accidente ocurrió en la categoría Fiat Competizione, donde el auto del piloto Juan Ignacio Álvarez se quedó sin frenos y volcó, dando muchas vueltas por el aire hasta que chocó contra la barrera de seguridad.

El corredor fue atendido inmediatamente por los médicos y fue llevado de urgencia al hospital zonal en donde se le están realizando diversos estudios. Si bien aún no hay un parte oficial, allegados a Álvarez informaron que se encuentra consciente y generó alivio que pudiera salir del auto por sus propios medios.

Según los primeros estudios, el auto se habría quedado sin frenos, por lo que luego de pisar el “pianito” comenzó a dar vueltas en el aire hasta que finalmente terminó contra la barrera de contención.

El accidente se produjo en la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. Obviamente la carrera se detuvo durante varios minutos y cuando llegó la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

Así quedó el auto de Álvarez tras el accidente. El corredor fue atendido inmediatamente por los médicos y fue llevado de urgencia al hospital zonal en donde se le están realizando diversos estudios.

La categoría Fiat Competizione es una de las teloneras del TC2000 y según su página web fue creada bajo atributos de calidad, tecnología y distinción, satisfaciendo la adrenalina, la pasión deportiva y las exigencias de aquellos aficionados que sueñan con pilotear un auto de carrera. /TN

MIRA EL VIDEO: