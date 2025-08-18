Solicitarán perpetua para la madre de Leonel Francia

El miércoles iniciará el juicio que tiene como acusada a Lidia Raquel Cardozo por el crimen de Leonel Francia, un pequeño de 11 años que fue asesinado en 2023.

Cardozo, madre del menor, enfrentará cargos por homicidio agravado por el vínculo y según se informó se solicitará perpetua para la mujer.

Según cuenta la investigación judicial el menor fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza, además a pesar de su edad y como lo afectaba tanto en su salud como educación, realizaba trabajos pesados como la carga de bolsas de cal y cemento y el traslado de ladrillones en carretilla, informó Expresión del Sur.

“Las maestras relataban que llegaba tarde a la escuela porque primero debía cumplir con estas tareas. Fue un caso de explotación laboral infantil de proporciones enormes. Leo ingresó al hospital Papa Francisco sin signos vitales” indicó la querella.

“La escuela Ara General Belgrano había denunciado presuntos maltratos. Se activó un mecanismo de protección infantil, se visitó a la familia y se hablaron con vecinos, pero no se tomaron medidas efectivas. Estamos ante un caso de explotación infantil extrema, con tareas imposibles para un niño” agregó el representante legal de la querella.

Por medio de la autopsia se reveló que Leonel sufrió un golpe que le provocó la fractura de cráneo y desprendió masa encefálica, además de un corte en el mentón con importante derramamiento de sangre.

El padre de Leonel, durante el debate, contará con el acompañamiento de la familia de Lucio Dupuy.