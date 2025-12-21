La Justicia avanza sobre Sur Finanzas: peritan los celulares del financista ligado a la AFA y empiezan a analizar su contenido

La Policía Federal logró acceder a los teléfonos de Ariel Vallejo y de su madre, presidenta de la firma investigada por presunto lavado de dinero. El juez Armella ordenó un análisis integral del material secuestrado en la causa.

La investigación judicial sobre Sur Finanzas dio un nuevo paso clave esta semana, luego de que la Justicia federal lograra abrir y extraer el contenido de los teléfonos celulares de Ariel Vallejo, propietario de la empresa financiera señalada por presunto lavado de dinero y vinculada al mundo del fútbol profesional.

Vallejo se presentó el pasado 2 de diciembre en los tribunales federales de Lomas de Zamora, un día después de que se ordenara el secuestro de su celular. En esa oportunidad entregó voluntariamente su teléfono y también el de su madre, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas, aportando además las claves de acceso de ambos dispositivos.

Fuentes judiciales confirmaron que la Policía Federal ya logró acceder al contenido de los celulares y realizó la extracción de datos, que ahora será sometida a un análisis exhaustivo. “El trabajo recién empieza”, señalaron investigadores del caso, al advertir que la clave estará en determinar si el material aporta pruebas relevantes para la causa.

La pericia sobre los teléfonos forma parte de una investigación más amplia impulsada por el juez federal Luis Armella, quien dispuso la intervención coordinada de la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.

La causa apunta a esclarecer un presunto esquema de lavado de dinero a través de Sur Finanzas, una firma que en los últimos años mantuvo una fuerte presencia en el fútbol argentino como sponsor y financista de clubes y competencias. Esa inserción generó especial atención por la relación de Vallejo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El expediente judicial incluye una serie de allanamientos realizados el 1° de diciembre en todas las sucursales de Sur Finanzas, en el club Banfield y en oficinas vinculadas a un fideicomiso. Posteriormente, la Justicia dispuso el congelamiento de las cuentas de la empresa y levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de los involucrados.

Además, fueron allanadas las dos sedes de la AFA, dependencias de la Superliga y más de 18 clubes de distintas categorías que mantuvieron vínculos comerciales con la firma, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Platense, Argentinos Juniors y Temperley.

La investigación también avanza sobre otros teléfonos secuestrados en la causa. La semana pasada fueron detenidos la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y dos empleados vinculados al traslado de valores, acusados de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. Los tres permanecen detenidos mientras la Justicia evalúa su situación procesal y la posibilidad de otorgarles prisión domiciliaria.

El juez Armella deberá resolver en los próximos días si dicta los procesamientos correspondientes, en una causa que combina delitos económicos, vínculos con el fútbol profesional y una compleja trama financiera que sigue bajo la lupa judicial.