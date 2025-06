El padre de Leonel Francia apuntó a la madre: "Lo mató a golpes brutalmente"

A más de un año del caso de Leonel Francia, el pequeño de 11 años que falleció por el maltrato que habría recibido de su madre, su padre habló y no solo demandó Justicia para su hijo, también apuntó a la mamá de él y cómo lo habría sometido a malos tratos hasta quitarle la vida.

Así lo dijo Guillermo Francia, el padre de Leonel, en una charla con el medio Con Criterio Salta. “Todavía no encuentro palabras por este hecho desgraciado, no encuentro consuelo, estoy devastado”, dijo primeramente el hombre antes de hablar de Lidia, la madre de Leonel. “Mi hijo vivió siempre con ella, ella se fue a su casita en B° Norte Grande, con su negocio, la ayudaba, yo no vivía con ella porque ella cambió de carácter, no era mala pero cambió y se volvió intolerable”, indicó.

A esto relató que se enteró de la situación de su hijo con una denuncia que hizo su suegra. Tras la misma, recordó que una vez que asistieron a una audiencia con una jueza, ésta lo hizo pasar primero al niño, luego a él para preguntarle si sabía si el pequeño era víctima de violencia a lo que dijo no saber nada. Después pasó la madre que negó maltratos. “Terminada la conversación, la jueza le dijo que no le creía nada”, recordó el hombre quien subrayó que, pese a eso, la madre tenía la tenencia.

También relató que, un día que llegó a visitar a Leonel, no se anunció y “escuché cómo ella lo llamaba al chico, con malas palabras, le pregunté por qué le gritaba, me dijo que era porque lo llamaba hace rato y no venía… ella era bipolar, no se podía tratar con ella, le dije que parecía que odiaba al chico por cómo le gritaba”, contó.

Ahora, él pide justicia por su hijo. “Mi hijo falleció por un fierrazo en la cabeza, por un golpazo, parece que en el fierro había una punta que le perforó el cráneo y el cerebro, agonizó toda la noche; yo lo amaba a mi hijo y me le truncaron la vida, lo mató a golpes brutalmente, mientras ella sigue diciendo que él cayó de un segundo piso”, aseveró para concluir.

“El día que fuimos a la jueza, tenía morado el pómulo izquierdo, me dijo que fue jugando a la pelota, lo hacían mentir"