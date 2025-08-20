Caso Leonel Francia: Comienza el juicio contra la madre, la querella pedirá perpetua

Hoy comienza el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por el homicidio de su hijo Leonel Francia, de 11 años, ocurrido en agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Cardozo está acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, mientras permanece en prisión preventiva.

"Hay datos que son irrefutables”

Nicolás Fernández, abogado querellante en representación del padre, sostuvo en diálogo con Profesional que “para nosotros está probada la participación de esta persona y lo vamos a demostrar en el juicio, porque hay datos que son irrefutables”.

El letrado explicó que existen varias denuncias que complican a la madre, incluyendo denuncias de la abuela materna por violencia familiar y contra el menor, así como informes escolares que reflejaban conductas inusuales para su edad. Fernández agregó que “estas agresiones eran sistemáticas en el tiempo y creemos que el niño vivía sometido a un grado de violencia que lo hacía silenciar por miedo a su progenitora”.

Además, señaló que el padre de Leonel “trataba de involucrarse en todos los aspectos de la vida de su hijo, pero por parte de la madre siempre era excluido”. La querella anticipó que pedirá la pena máxima prevista por el Código Penal para Lidia Cardozo.