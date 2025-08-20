“Pronóstico reservado”, continúa internada la pasajera de la moto que se accidentó en Av. del Carnaval

Tras el accidente de motocicleta ocurrido en la madrugada del martes en avenida Fernández Molina, Ana Belén, de 22 años y pasajera de la moto conducida por Leandro Isaac Guitián - quien falleció en el lugar-, continúa internada en estado reservado en el Hospital San Bernardo.

Según informaron desde el nosocomio, la joven “ayer estuvo en quirófano y actualmente se encuentra en terapia con pronóstico reservado”.

Mientras tanto se desarrolla las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Según se supo, el accidente se produjo cuando la motocicleta impactó contra una estructura del corso que había caído sobre la calzada a raíz de los fuertes vientos del Zonda que afectaron a la ciudad.

Tras lo sucedido, ayer operarios municipales retiraron los arcos utilizados tradicionalmente para colocar luminarias durante los desfiles de carnaval.