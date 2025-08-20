Denuncian bullying desde preescolar: “Mi hija tiene miedo de volver al colegio”

Una madre denunció públicamente la situación de bullying que atraviesa su hija en el colegio Jesús, donde según relató es agredida de manera constante por un compañero que presenta problemas de conducta.

En diálogo con Multivisión Federal, Carolina, la mamá de la niña, relató: “Este compañerito a mi hija no le deja copiar la tarea, le hace burla, le dice palabras ofensivas, le rompe sus elementos escolares, le quita su comida en el recreo, le pega a la salida del colegio, mi hija está aterrada y tiene miedo de volver a la institución”.

Frente a esta situación, padres y madres firmaron una nota solicitando mayor seguridad en el aula. Sin embargo, Carolina cuestionó que no se cumpla el protocolo establecido: “Hubo diálogo con la institución en donde fijaron un protocolo, protocolo que no se está cumpliendo. Este compañerito no puede terminar de ser incluido por la seguridad de él mismo y el resto de compañeros”.

La madre manifestó además que desde la institución no le brindan garantías: “La representante legal y la directora me dicen que no me pueden asegurar que este niño no le pueda pegar a mi hija, así que ella está totalmente vulnerable”.

Según explicó, el problema no es reciente: “Este problema se registra desde la sala de 4 años, desde ahí le pegan a mi hija, compañeritos con distintos tipos de problema”.

Finalmente, Carolina expresó que ni docentes ni el acompañante terapéutico han logrado controlar la situación: “Los docentes me informan que no han podido controlar la situación, el niño tiene un acompañante que tampoco puede controlar la situación”.