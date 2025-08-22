En Güemes, un voraz incendio consumió una casa en pocos minutos

Un voraz incendio consumió por completo una casa en el barrio Villa Tranquila de General Güemes, un siniestro que se desató alrededor de las 19 del miércoles y, pese a la rápida intervención de vecinos y bomberos voluntarios, dejó a una familia sin hogar y con la pérdida de todas sus pertenencias.

Según informó El Tribuno, el fuego se inició en una casilla de machimbre ubicada en la calle Ameghino, en el fondo de la casa del padre de Florencia Guevara, quien había construido el lugar para vivir con su marido y sus tres hijos. La familia se encontraba ausente al momento del hecho, ya que Florencia había salido con uno de sus hijos a una clase de fútbol.

Fueron los vecinos del barrio quienes observaron un denso humo saliendo del fondo de la propiedad. Rápidamente, se acercaron para intentar prestar ayuda, pero la intensidad de las llamas y el calor les impidió acercarse. "Fue en un instante, las llamas llegaron a medir varios metros de altura, queríamos ayudar, era imposible acercarnos por el calor", relataron.

Ante la rápida propagación del fuego, la preocupación se trasladó a las casas linderas, en especial la de la familia Cortez, que se encontraba en la parte trasera. "Veíamos cómo el fuego se venía hacia nuestra casa", expresaron. Gracias a un tanque elevado con agua, los vecinos lograron usar baldes, mangueras y tierra para evitar que las llamas se extendieran, logrando resguardar sus hogares.

La desesperación de la familia Guevara-Vaca fue total. Florencia, al regresar a su hogar, se encontró con la casa envuelta en llamas. "Me desesperé, solo me fui por 15 minutos", afirmó la mujer. Su hijo de 17 años, que se había quedado en la casa del abuelo, también intentó ayudar, pero fue inútil: "Solo logramos alejar las cosas que estaban afuera como sillones, bicicleta y una moto, no pudimos ingresar para rescatar nada".

Lamentablemente, además de las pertenencias, la familia sufrió la pérdida de su mascota. El joven de 17 años relató que no pudieron salvar a su cachorro que se encontraba en el interior. El fuego fue controlado una hora y media después por los bomberos voluntarios, que lograron sofocar las llamas, pero ya era tarde para la precaria vivienda.