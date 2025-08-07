Finalmente, terminaron la obra de la nueva terminal de General Güemes

Después de muchos años de trabajo, finalmente, la obra de la renovación integral de la Terminal de Ómnibus de General Güemes finalizó. La obra era un requerimiento de los vecinos desde hace mucho tiempo que se suma a la gran expansión del municipio en los últimos meses.

En la jornada de hoy se firmó el acta de recepción de la obra, que tiene una superficie de 1.900 metros cuadrados, 13 dársenas para colectivos, siete boleterías, área cubierta de espera, sector gastronómico, grupos sanitarios públicos, locales comerciales, sala de lactancia y espacio para niños, entre otras áreas.

Además de los trabajos en el predio, también se repavimentaron las calles contiguas, la playa de estacionamiento y la intervención en el exterior de los espacios públicos para brindar mejor circulación y accesibilidad para los usuarios.