A los 87 años murió Norma Nolan, la única argentina que fue coronada como Miss Universo

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina de la historia que ganó la corona de Miss Universo, falleció este sábado a los 87 años.

La triste noticia fue confirmada por la organización internacional del certamen de belleza a través de sus redes sociales, donde le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan”, expresaron en el comunicado.

El posteo incluyó un video con escenas de la coronación de la santafesina, y en el cierre del clip se la escucha decir parte del mensaje que dio cuando conquistó la corona de Miss Universo: “Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos”.

La publicación de la organización internacional agregó un mensaje de homenaje: “Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores".

“Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”, cerró el mensaje que causó una profunda conmoción entre los fans.

Nacida el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, estudió secretariado antes de iniciar una carrera como modelo televisiva.

Tenía 24 años cuando quedó entre las candidatas para obtener el premio como Miss Universo, un certamen que ya llevaba una década celebrándose y que se elegía mediante la votación del público y la decisión de un jurado.

Aquella noche de consagración en Miami, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes.

En aquel certamen, Nolan se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.

Durante el año que se extendió su reinado como Miss Universo, tuvo la oportunidad de trabajar junto a prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales.

Sin embargo, siempre mantuvo un perfil bajo en lo personal: preservó su vida privada, evitó las entrevistas y en los últimos años se mantuvo completamente alejada de los medios, sin referirse públicamente a su experiencia como Miss Universo. /TN