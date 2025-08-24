Boca mostró una buena versión en La Bombonera, le ganó a Banfield y confirmó su levantada

En un segundo tiempo con ritmo y en base a un aceitado rendimiento colectivo, Boca le ganó 2-0 a Banfield en la Bombonera, por la fecha 6 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El auriazul, que generó juego y situaciones, se puso en ventaja con un gol de Miguel Merentiel, a los 9 minutos, y amplió la cuenta con Edison Cavani, a los 37.

El árbitro es Nicolás Lamolina y el xeneize está consiguiendo su segundo éxito consecutivo para meterse en puestos de clasificación.

APARECIÓ LA BESTIA DE BOCA 🔵🟡



Nació en los pies de Paredes, Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield



