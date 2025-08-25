En 48 horas, Salta registró dos víctimas fatales en siniestros viales

En 48 horas, Salta registró dos víctimas fatales en siniestros vialesAccidente25/08/2025
Tras tres fines de semana sin regristrarse personas fallecidas en siniestros viales, este fin de semana Salta registró 2 víctimas fatales en distintos puntos de la provincia.
Una de ellas se registró el día viernes pasadas las 21 horas, sobre ruta 26 en nuestra ciudad, allí un peatón de 26 años, fue embestido y perdió la vida al instante.
Horas más tarde, en la madruagada del domingo, en el Norte provincial, sobre ruta provincial 86, alrededor de las 6 de la mañana, se registró otra víctima fatal.
Se trataba de un hombre de 30 años que se desplazaba a bordo de un tractor y por razones que se tratarán de establecer, cayó a la cinta asfáltica y perdió la vida en el lugar.
Desde prensa de la policía confirmaron que Agosto suma, con estas dos personas, 6 personas fallecidas y 76 en lo que va del 2025.