Tragedia en Tartagal: Un hombre, hijo de cacique, murió tras caer de un tractor

Un fatal accidente ocurrió esta mañana en la zona del río Tonono, en Tartagal, cuando un hombre identificado como Horacio, de aproximadamente 35 años, perdió la vida al caer del tractor en el que viajaba como acompañante. Según informan los lugareños se trataría del hijo de un cacique de la zona.

Según los primeros datos, por causas que aún se investigan, la víctima cayó del vehículo y fue atropellada por la misma máquina, sufriendo heridas mortales.

El tractor era conducido por A.P., quien fue detenido preventivamente mientras se realizan las pericias y se avanza con la investigación bajo la dirección de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).

Personal de Criminalística trabajó en el lugar documentando la escena para determinar la mecánica exacta del siniestro.

La trágica noticia conmocionó a los vecinos de Tonono, quienes se acercaron al lugar mientras se realizaban los procedimientos de rigor.