Piden testigos del siniestro que le costó la vida a un joven trabajador en ruta 26

Accidente26/08/2025
muerte1

El pasado viernes, un trágico siniestro vial en ruta 26, a la altura de la estación de servicio YPF, terminó con la vida de Leonel Chocobar, un joven trabajador y vecino del barrio Juan Calchaquí. 

Según relató su hermana, Leonel se desempeñaba como albañil y regresaba a su casa tras una extensa jornada laboral. Había descendido del colectivo y al intentar cruzar la ruta fue embestido por un vehículo. “Estamos buscando testigos. Mi hermano bajó del colectivo y cruzó la ruta; esta persona intentó ganarle al semáforo y lo mató”, expresó en Con Criterio Salta.

La víctima tenía un hijo de 7 años, que ahora quedó sin su sostén. Ante la situación, la familia pide la colaboración de quienes hayan presenciado el hecho para poder esclarecer lo ocurrido y avanzar en la búsqueda de justicia.

Las personas que tengan información pueden comunicarse con la familia al número 1131183856.

