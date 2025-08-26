Razas peligrosas: “La educación tendría que ser para todas”

Hoy la Cámara de Diputados de Salta tratará el proyecto de ley que buscará modificaciones en artículos del Código Contravencional sobre razas peligrosas.

En este sentido analizarán la capacitación obligatoria en crianza para las razas consideradas peligrosas y el aumento de las sanciones de 15 a 45 días.

Por esto desde InformateSalta nos comunicamos con la veterinaria, Vanina Moretti, quien nos dijo que el desafío está en la crianza del animal.

Indicó que la clasificación de razas peligrosas se basa en el tamaño del can y en relación a lo que puede generar la mordida del mismo, pero señaló que en su experiencia sufrió más mordidas de razas pequeñas: “En la práctica me han mordido más caniches y nunca un pitbull”.

“La educación tiene que ser para todas las razas”.

La profesional dijo que la educación es clave, ya que la persona debería hacerse cargo, por lo que la capacitación es necesaria pero también la estrategia para su alcance: “Uno ve que en general la gente que tiene estos animalitos más complicados es el sector más vulnerable en educación (…) en eso hay que hacer más hincapié que en una característica más punitoria”.

“Los caniches muerden mucho más que los pitbulls, pero el grado de mordida que provoca es mucho menor que el otro, es una cuestión de falta de educación, si creo en la capacitación para las personas que tienen estos animales” comentó Moretti.

Shar pei, Chow chow, Ovejero alemán, pincher, entre otras razas, son consideradas no peligrosas, pero suelen ser más agresivos dependiendo el contexto.

“El perro es de acuerdo a como vos lo crías” manifestó, pero también advirtió que habrá más desafíos de acuerdo a la raza del animal.