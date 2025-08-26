Perros potencialmente peligrosos: Diputados buscan exigir cursos a dueños y triplicar los días de arresto

La Cámara de Diputados de Salta tratará un proyecto que propone incorporar nuevas medidas sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos, modificando incisos de artículos del Código Contravencional.

Una de las modificaciones buscará reforzar las políticas públicas de prevención y manejo responsable de perros potencialmente peligrosos, para esto se incorporaría el requisito de acreditación de una capacitación mínima de crianza, manejo responsable, medidas de seguridad y prevención de riesgos.

Con esta medida se busca que los familiares cuenten con los conocimientos básicos para prevenir incidentes, favorecer una tenencia responsable y promover el bienestar animal.

Por otro lado, se plantea otra modificación en el Código mencionado, elevando el máximo de arresto o multa de 15 a 45 días, con el fin de otorgarle a las autoridades de aplicación una herramienta eficaz de prevención y de cumplimiento de normativa.

La capacitación obligatoria como mecanismo preventivo de riesgos hacia terceros y la mejora de la convivencia en comunidad, sumando al aumento de sanciones con fin disuasorio ante incumplimientos graves o reiterados, brindarían mayor protección a la integridad física de las personas y fortalecerían el sistema de control, indicaron los autores del proyecto.