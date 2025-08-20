Perros de raza en el mercado negro: “Traer estos perros sin control puede perjudicar a otros animales”

El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, dialogó con Informate Salta sobre la problemática del tráfico y la venta ilegal de perros de raza, remarcando los riesgos que esta práctica representa tanto para la salud de los animales como para la población.

“Hay tráfico ilegal de animales, estas ventas ilegales de raza deben cumplir con ciertos requisitos para traerlos de forma legal y evitar enfermedades que puedan ser nocivas para otros animales o para la población”, señaló Peretti.

Según explicó, entre las razas más traficadas se encuentran el bulldog francés, bulldog inglés, cocker spaniel, husky y malinois, siendo el bulldog francés uno de los más solicitados.

En relación a los costos y la demanda, Peretti destacó la importancia de concientizar sobre la adopción responsable: “Tenemos muchísimos animales en situación de calle, entonces una de las políticas es no compres, adoptá. Ambos brindan el cariño como si fueran de raza pura”, remarcó.

Finalmente, advirtió sobre el peligro sanitario de esta práctica: “Traer a estos animales puros desconociendo las condiciones sanitarias puede perjudicar a otros animales”, concluyó.