Desde enero, viajar de Salta al sur de Brasil será directo: Conocé los detalles del nuevo vuelo

A partir del 2 de enero, Salta contará con una nueva ruta aérea internacional que conectará directamente la ciudad con Florianópolis, en el sur de Brasil, anunció Manuela Arancibia, ministra de Turismo y Deportes de la provincia.

La medida busca potenciar el turismo y generar más empleo en la región. “El vuelo Salta – Florianópolis permitirá recibir a turistas brasileños que cada vez disfrutan más de nuestra cultura, paisajes y la calidez del Norte argentino”, destacó.

La ministra resaltó que esta nueva conexión aérea no solo facilita los viajes, sino que también contribuye al crecimiento económico local al generar más oportunidades laborales para los salteños.

La ruta será operada por Aerolíneas Argentinas y forma parte de un plan estratégico de la provincia para ampliar la conectividad internacional y fortalecer la presencia de Salta como destino turístico en Sudamérica.

Con esta iniciativa, la provincia espera incrementar el flujo de visitantes brasileños durante la temporada de verano, promoviendo experiencias culturales, gastronómicas y naturales únicas que ofrece el norte argentino.