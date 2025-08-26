Operación Freedom: Ciudades latinoamericanas utilizan vigilancia con IA para localizar a niños desaparecidos de EE.UU

Ciudades de toda América Latina están modernizando sus redes de cámaras de vigilancia existentes mediante inteligencia artificial ética para localizar a niños, incluidos aquellos que son llevados a través de la frontera de Estados Unidos. El proceso consiste en actualizar la infraestructura actual para identificar a niños desaparecidos. Una publicación de Perfil informa que al integrar IA, el sistema consulta listas oficiales y, si detecta a un niño en alguna cámara, envía una alerta confiable al personal capacitado, lo que permite respuestas rápidas.

Esta transformación forma parte de Operation Freedom, una colaboración transfronteriza que conecta a las ciudades mediante datos verificados y compartidos sobre niños desaparecidos, y estandariza cómo se generan y atienden las alertas en toda la región. El modelo evita la construcción de nueva infraestructura, acelerando la protección.

Un ejemplo concreto proviene de Miraflores, Perú, donde el uso de IA en las cámaras de vigilancia ha conducido a una reducción de cerca del 40% en robos y también ha ayudado a recuperar gente desaparecidos: tras agregar la foto de un niño desaparecido a la base de datos, una cámara reconoció la imagen semanas después, lo que activó la alerta y permitió el reencuentro seguro del niño con su familia. El software utilizado es IREX.ai.

En toda la región, el modelo está diseñado para escalar conectando municipios a un registro compartido de niños desaparecidos y distribuyendo alertas para facilitar intervenciones rápidas utilizando únicamente los recursos existentes. Las autoridades enfatizan que las mejoras son operativas, no experimentales: las rutinas de las salas de control permanecen sin cambios, pero ahora las coincidencias detectadas por la IA aparecen junto a otros incidentes diarios, permitiendo que los equipos actúen al instante.

“En 2023 nos propusimos modernizar la seguridad pública con IA ética. Hoy, nuestras cámaras existentes nos ayudan a buscar niños desaparecidos en tiempo real”, dijo Carlos Canales Anchorena, alcalde de Miraflores. “Nos enorgullece liderar y cooperar internacionalmente a través de Operation Freedom.”

“Es una bendición que por fin tengamos una de las mejores tecnologías del mundo y que esté trabajando para abordar un problema por el que todos, en cualquier lugar, estamos de acuerdo en luchar”, dijo Daniel Eborall, cofundador de Operation Freedom y Director Global en IREX.ai.

Los involucrados subrayan que la nacionalidad no es un filtro. “No preguntamos de dónde es un niño peruano, estadounidense, no importa. Si está desaparecido, lo buscamos”, dijo Giordano Polanco Correa, especialista de Soporte en Seguridad Pública del Municipio de Miraflores. Su colega Rony Eduardo Vizarreta del Río agregó: “Uno de los primeros casos que atendimos fue un niño desaparecido… el sistema lo detectó en una de las cámaras de la ciudad. Salva vidas.” Hugo Andrés Caballero Rojas calificó el trabajo como “un motivo de orgullo”, señalando que la base íntegra casos tanto de Perú como de Estados Unidos.

Cómo funciona (en breve):

Las autoridades confirman e ingresan el caso de un niño desaparecido.

Las cámaras existentes continúan monitoreando espacios públicos.

Si la IA detecta una posible coincidencia, el personal especializado recibe una alerta inmediata.

Ellos revisan la información y, si corresponde, notifican a la policía.

Así, las ciudades latinoamericanas están convirtiendo la tecnología cotidiana en una verdadera fuente de esperanza para las familias, aumentando la probabilidad de reencuentro al aprovechar herramientas ya instauradas.