Pampita sorprendió a todos con un inesperado reclamo a Tini Stoessel: "Me lo robó"Medios28/08/2025
En Los 8 escalones (El Trece) de este miércoles, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al nombrar a Tini Stoessel y hacerle un curioso reclamo en medio del programa.
Todo ocurrió cuando la conductora le hizo una pregunta a uno de los participantes: “Santiago, vamos con tu pregunta. La artista argentina Tini Stoessel nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”. “Verdadero”, respondió él.
“Verdadero, nació el 21 de marzo de 1997”, confirmó Pampita. En ese momento, Marcelo Polino intervino y comentó: “Vos sabés que se nos casa, ¿viste?, con De Paul”.
“Pero todavía no lo dicen, yo le veo un anillo ahí que se le cae la mano directamente”, observó la modelo. “Sí, pero Oriana Sabatini dio una nota y como que dio a entender que estaba invitada, entonces ahí como que empezamos a atar cabos”, explicó Polino.
“¿Ya tiene fecha?”, preguntó Pampita. “No, todavía no dio la fecha, pero dijo que estaba como convocada”, respondió el periodista.
Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que generó risas en el estudio: “¡¡¡Ay, Dios mío!!! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso Marce, ¿sí?”, dijo con picardía. /A24