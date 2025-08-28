Royón y Biella: “Somos la única lista que defiende los intereses de Salta”

De cara a las elecciones legislativas nacionales, los candidatos del frente Primero los Salteños, Flavia Royón y Bernardo Biella, en Sin Vueltas, pusieron el acento en la defensa de los intereses de la provincia y coincidieron en la necesidad de atender a los sectores más vulnerables.

“Esta es la única lista que va a defender realmente los intereses de Salta, porque no tenemos jefes en Buenos Aires”, afirmó Royón, aspirante al Senado, a la vez que remarcó que el Congreso debe ser un espacio de representación de las provincias.

“Hoy tenemos legisladores nacionales que votaron claramente en contra de los intereses de Salta”

En la misma línea, el Dr. Biella, se mostró a favor de la "ley de financiamiento educativo", recordando que tanto él como su compañera de lista son egresados de universidades nacionales. “Entendemos la importancia de que las personas puedan estudiar en la universidad”, agregó.

Por otro lado, consideró "una vergüenza mundial" que el Gobierno Nacional haga caja con los discapacitados.

Respecto a la agenda legislativa, Royón enumeró los ejes de su propuesta: “Lo que nosotros queremos discutir es el tema de infraestructura, transporte, salud, educación y desarrollo”.

Biella, por su parte, puso énfasis en ampliar las oportunidades educativas: “Vamos a apostar a traer más carreras universitarias”.

También marcó postura con respecto al cobro de la atención médica a extranjeros a nivel país. "Hay que brindarla, pero el dinero tiene que volver a las provincias”.

“No respondemos a un sello político ni a un color, sino que somos gente de trabajo, con trayectoria”