Travel Sale: Las ventas que más se concretaron fueron hacia Perú y Mendoza

Tema del cual InformateSalta estuvo haciendo mucho hincapié en las últimas dos semanas, fue el inicio y desarrollo del Travel Sale, el evento turístico con interesantes ofertas para “hacerse una escapada” y disfrutar de los viajes en promociones que estuvieron disponibles hasta el 31 de agosto.

¿Cómo concluyó el mismo? Haciendo un balance del evento de ofertas, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ estuvo conversando con Karen Chamon, de la Agencia del Peregrino, quien dio su visto bueno al movimiento que hubo de los interesados, para aprovechar los viajes en promociones.

“El Travel Sale estuvo bien, tuvimos muchas consultas, muchos pedidos, las ventas que más se concretaron fueron hacia Perú y hacia Mendoza, además de toda la parte receptiva del norte, con excursiones locales como Humahuaca, Cachi o a las Salinas”, comentó.

Algo que sumó es que hubo pedidos de información sobre viajes para el Caribe, para conocer Punta Cana, México e incluso Cuba. “La mayoría de las consultas fueron de parejas jóvenes, de entre 30 y 45 años aproximadamente”, contó como curiosidad.

Dicho esto añadió que el movimiento de consultas y compras es de aquellos salteños que ya quieren confirmar sus vacaciones del año próximo. “Generalmente, es la gente que compra para sus vacaciones de enero y febrero, ya se comienza a planificar, teníamos paquetes hasta Semana Santa, entre esas fechas acomodándose”, detalló.