¡Peligro, estafas! ¿Qué alertas deben saber los salteños para el Travel Sale?

Comenzó el Travel Sale, con interesantes ofertas para “hacerse una escapada” y disfrutar de los viajes en promociones que estarán disponibles hasta el 31 de agosto. No obstante, piden atención a los salteños, para evitar estafas, problemas en las compras y demás riesgos en este tipo de eventos de compras.

Al respecto el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo conversando con el director de Defensa al Consumidor de la Municipalidad, Alberto Córdoba quien llamó a los ciudadanos estar atentos a las alertas que hay en internet y tomar todos los recaudos necesarios, incluso ante la mínima duda.

“Estos programas son para personas que, con sus ahorros, buscan hacer un viaje y pueden ser buenas oportunidades pero también una carta abierta para aquellos que quieren hacer su propio beneficio”, anticipó primeramente el funcionario.

Es por eso que llamó a, inicialmente, buscar información ante estas oportunidades que “a veces son muy generosas para ser ciertas”. Es el caso de navegar en las redes que “abren abanico importante a las ofertas que podemos encontrar, la primera alerta debe ser cuando una oferta es demasiado buena para lo que venimos buscando”.

Una segunda ‘red flag’ que Córdoba resaltó es “tener precaución en portales no oficiales, o que llevan a cuadros de diálogos privados, como WhatsApp”. A esto sumó “cuando googleamos o buscamos una página y nos deriva a una segunda o tercera página, esa es otra alerta, tenemos que ver su origen, si es Argentina, si deriva a otros links”.

“Siempre es importante tener información, que las expectativas no se vuelvan algo malo”