¿Buscas trabajo? La Oficina de Empleo tiene tres búsquedas activas

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, lanzó nuevas búsquedas laborales. Se trata de tres puestos en donde los salteños podrán cargar sus datos y postularse.

Las ofertas están publicadas en la página de Facebook de la Oficina de Empleo y los interesados podrán cargar sus datos y CV en el link. También podrán comunicarse por mail o WhatsApp a: [email protected] o al número 3874263054.

Los puestos disponibles son: