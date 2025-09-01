¿Buscas trabajo? La Oficina de Empleo tiene tres búsquedas activas

¿Buscas trabajo? La Oficina de Empleo tiene tres búsquedas activasMunicipal01/09/2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, lanzó nuevas búsquedas laborales. Se trata de tres puestos en donde los salteños podrán cargar sus datos y postularse.
Las ofertas están publicadas en la página de Facebook de la Oficina de Empleo y los interesados podrán cargar sus datos y CV en el link. También podrán comunicarse por mail o WhatsApp a: [email protected] o al número 3874263054.
Los puestos disponibles son:
- Auxiliar administrativo para el rubro construcción: se busca una persona con conocimientos en: Manejo de paquete Office (Word, Excel), ingreso de archivos y facturas a sistemas contables, control de pagos y trámites y disponibilidad para trabajar jornada parcial.
- Vendedor para una respuestera de motos: Ser proactivo, sociable y empático, experiencia en ventas, disponibilidad para trabajar jornada completa. Con conocimientos en generación de pedidos, armado de cartera de clientes y moto mecánica.
- Cocinero – Ayudante de cocina para una empresa dedicada al rubro gastronómico: Con habilidades de trabajo en equipo, bajo presión, organización y limpieza, con capacidad de seguir instrucciones y trabajar bajo supervisión, compromiso con la seguridad alimentaria y la higiene, conocimientos básicos de técnicas de preparación de alimentos y buena condición física para tareas que requieran esfuerzo. Se pide experiencia en sistema gastronómico, con mucha afluencia de clientes, preferencia en cocina rápida siguiendo al pie de la letra las recetas, y por último, disponibilidad para trabajar en horario rotativo.
