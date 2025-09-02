"Esta es una operación Kirchnerista", Olmedo salió al cruce en medio de la polémica por las escuchas

A través de DeFrenteSalta el referente de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo se refirió al caso que generó polémica en las últimas horas debido a los audios que involucraría a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia en un caso que podría destapar corrupción en la gestión libertaria.

Olmedo no dudó en salir al cruce: "El funcionario que tiene la mínima duda debe dar un paso al costado y la Justicia debe investigar. Tan claro como eso", aseguró Olmedo. No obstante deslizó que atrás de estos audios y denuncias "hay una operación kirchnerista" que busca deteriorar la imagen del presidente.

Desde su punto de vista, de cara a las urnas "yo no tengo dudas de que La Libertad Avanza arrasa".

El dirigente criticó duramente al kirchnerismo, al que responsabilizó de "haber quebrado los valores, fundido al país y hasta metido la droga por todos lados". Sobre la situación de los jubilados y dispacitados señaló que "no están peor, están un poquito mejor que antes" aunque admitió que se necesitan auditorías para que las pensiones lleguen a quienes la necesitan.