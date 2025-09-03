Biciperegrinos cordobeses recorrerán 900 km para llegar al Milagro en Salta

El cardenal Ángel Rossi bendijo a los biciperegrinos cordobeses a pocas horas de su partida hacia Salta Capital, en el marco de su camino hacia el Milagro. El jueves 4 por la mañana, tres peregrinos iniciarán un recorrido de casi 900 kilómetros en 11 bicicletas.

Entre los ciclistas, habrá tres personas con discapacidad: dos ciegos y un parapléjico, quienes junto a sus guías formarán parte del grupo de ciclismo adaptado “Rueda Conmigo”. Desde el grupo invitan a otros ciclistas a sumarse como guías y acompañar esta experiencia.

Se espera que los biciperegrinos lleguen a las puertas de la Catedral el próximo 14 de septiembre al mediodía, para agradecer todo lo recibido y transmitir un mensaje de resiliencia y fe. Así como ellos pedalean desde Córdoba, invitan a quienes están en situaciones similares a salir de sus casas y vivir este tipo de experiencias, aun con las dificultades que los acompañan.