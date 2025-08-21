Con misas y procesión de antorchas, invitan a vivir el Milagro de los Enfermos

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En las vísperas de la máxima fiesta de fe, lo más trascendente del cronograma de los cultos previstos para este año iniciará este viernes, cuando vuelva a tener lugar el “Milagro de los Enfermos”, invitando a orar y rezar por la salud de quienes atraviesan momentos complicados de salud.

Al respecto el padre Matías Jerez estuvo hablando con el medio Norte Noticias donde compartió los detalles: “Este viernes 23, a las 20 horas, tendremos una misa que presidirá el padre Fernando Campero con la bendición de los signos sacramentales, que las familias pueden llevar a sus enfermos que no pueden ir a la iglesia”.

A esto agregó que el sábado será la misa de unción de los enfermos, invitando a familias que acompañen a los mismos, mientras que a la noche de ese día será la misa con monseñor Mario Cargnello y la posterior procesión de antorchas. Todo esto en la Parroquia de Lourdes, de barrio Intersindical, en la zona sur de la ciudad de Salta.

“Invitamos a vivir un tiempo intenso dentro del Milagro, queremos manifestar nuestra cercanía al Señor y a la Virgen por nuestros enfermos”, reflexionó el sacerdote puntualizando que esta actividad es “una invitación a encontrarnos, renovados en la esperanza como pide la iglesia en todo el mundo, el fortalecimiento de la fe”.

Esto en la antesala del inicio de septiembre, cuando el pueblo salteño viva a pleno el tiempo de la novena y el triduo en honor a las sagradas imágenes. “Vamos destinando un tiempo especial dentro de las dimensiones de la vida, ahora con los enfermos, luego con los niños, con los jóvenes… todos preparándonos para la gran fiesta del 15”, concluyó el padre.