¡Peligro, enfermedades! Piden precaución para evitar la salmonella durante el Milagro

El Milagro se vive en las calles de Salta, no solo en las afueras de la Catedral sino también en el interior, donde grupos peregrinos ya avanzan a paso de fe hacía sus santos patronos.

Al tratarse de una festividad religiosa que congrega a una gran cantidad de personas, desde Provincia se llevan adelante el armado y la ejecución de distintos operativos claves para la seguridad de los fieles y visitantes.

Es así que el responsable de Epidemiologia de la Provincia, Francisco García Campos, comentó en CNN Radio Salta la importancia de prevenir enfermedades alimenticias en esta época.

Esta urgencia recae en la gran cantidad de casos de salmonella que tuvo Salta en 2023: “Previo al Milagro queremos reforzar la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, a nosotros nos costó mucho bajar los casos de salmonelosis y tenemos que mantener eso” explicó García Campos.

Por este motivo llevan adelante una campaña en las peregrinaciones con recomendaciones a quienes viajan y transportan alimentos y los grupos de ayuda que los brindan a los fieles que transitan por sus zonas: “Hace cuatro semanas se trabaja con grupos de ayuda de peregrinación en la provincia”.

Recomendaciones: correcto lavado de manos en la preparación y consumo de alimentos; consumir alimentos frescos y que estén adecuadamente conservados; y no consumir cualquier tipo de alimento que se ofrezca en ruta.

Estas acciones se llevan adelante con el fin de proteger la salud de los fieles que peregrinen y consuman alimentos durante El Milagro: “Las complicaciones pueden venir después de la festividad y podés volver con gastroenteritis, vómitos, diarrea y no queremos que pase” finalizó.