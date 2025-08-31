Orán celebró sus 231 años con música, tradición y un emotivo homenaje

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán conmemoró este fin de semana sus 231 años de fundación con una serie de actividades que combinaron música, folklore y tradición. El gobernador Gustavo Sáenz acompañó las celebraciones en la plaza San Martín y en el Campo Municipal de Deportes, donde se vivieron momentos de gran emoción y orgullo comunitario.

En la plaza central, donde se realizó el “Festi Plaza” junto a una feria de emprendedores y artistas locales, los vecinos recibieron la medianoche cantando el “feliz cumpleaños” a la ciudad. “Es una hermosa costumbre venir aquí, con ustedes. Me siento parte de este querido pueblo”, expresó el mandatario provincial.

Durante su discurso, Sáenz destacó el valor de la comunidad oranense y su proyección:

“Orán tiene que volver a ser el Orán que fue siempre, y estamos trabajando fuertemente para eso, todos juntos. Que Dios bendiga esta tierra y sigamos adelante, no bajemos los brazos nunca, los quiero mucho”, manifestó.

La celebración continuó en el Campo Municipal de Deportes con la segunda jornada del tradicional “Festi Orán”, que reunió a artistas como Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje póstumo a Federico Córdoba, creador e integrante de Las Voces de Orán, fallecido el pasado 4 de julio. Sáenz entregó una placa a su familia que expresaba: “Al amigo e ícono nacional. Tu legado vivirá por siempre en la música y corazón de quienes te admiramos”.

Porota, esposa del recordado músico, agradeció el gesto con emoción: “Esto me llenó el alma. Lo recordamos todos los días. No se irá nunca de nuestro corazón”, dijo.

Las celebraciones coincidieron también con las festividades patronales en honor a San Ramón Nonato, reforzando el espíritu de identidad y tradición de la comunidad oranense.