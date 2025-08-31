Orán celebró sus 231 años con música, tradición y un emotivo homenaje

Sociedad31/08/2025
saenz festi oran

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán conmemoró este fin de semana sus 231 años de fundación con una serie de actividades que combinaron música, folklore y tradición. El gobernador Gustavo Sáenz acompañó las celebraciones en la plaza San Martín y en el Campo Municipal de Deportes, donde se vivieron momentos de gran emoción y orgullo comunitario.

saenz festi oran

En la plaza central, donde se realizó el “Festi Plaza” junto a una feria de emprendedores y artistas locales, los vecinos recibieron la medianoche cantando el “feliz cumpleaños” a la ciudad. “Es una hermosa costumbre venir aquí, con ustedes. Me siento parte de este querido pueblo”, expresó el mandatario provincial.

Durante su discurso, Sáenz destacó el valor de la comunidad oranense y su proyección:

 “Orán tiene que volver a ser el Orán que fue siempre, y estamos trabajando fuertemente para eso, todos juntos. Que Dios bendiga esta tierra y sigamos adelante, no bajemos los brazos nunca, los quiero mucho”, manifestó.

La celebración continuó en el Campo Municipal de Deportes con la segunda jornada del tradicional “Festi Orán”, que reunió a artistas como Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje póstumo a Federico Córdoba, creador e integrante de Las Voces de Orán, fallecido el pasado 4 de julio. Sáenz entregó una placa a su familia que expresaba: “Al amigo e ícono nacional. Tu legado vivirá por siempre en la música y corazón de quienes te admiramos”.

saenz festi oran

Porota, esposa del recordado músico, agradeció el gesto con emoción: “Esto me llenó el alma. Lo recordamos todos los días. No se irá nunca de nuestro corazón”, dijo.

Las celebraciones coincidieron también con las festividades patronales en honor a San Ramón Nonato, reforzando el espíritu de identidad y tradición de la comunidad oranense.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día