Milagro y obras: ¿Cómo será el ingreso de los peregrinos en medio del Plan Vial Sur?

La Municipalidad de Salta avanza con el Plan Vial Sur y trabaja para que el paso de los peregrinos del Milagro no se vea afectado por las obras. Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, aseguró en Canal4: “Venimos trabajando duro, cumpliendo con los plazos y tratando de llegar a la época de lluvias con lo que son los desagües pluviales, todo terminado. La obra se entregaría en diciembre aproximadamente”.

La obra de la Av. Ex Combatientes de Malvinas incluye pavimentación, iluminación y paradores. Viola explicó que, mientras se completan los trabajos, se diagramará con los referentes del Milagro por dónde ingresarían los peregrinos. “Si hace falta, podemos abrir una sola mano, pero el año pasado me parece que ingresaron por la ruta 51 de San Luis. Esta semana vamos a trabajar con la gente que coordina todo esto y, una vez que ellos lo definan, vamos a trabajar para facilitarles todo”, señaló.

Respecto a los plazos, el secretario detalló: “La recepción de la obra es para diciembre, la obra completa, una transformación real de la avenida. Hay sectores ya pavimentados, pero son varias las obras para que se termine realmente”. Además, destacó que el municipio avanza con el plan de repavimentación del centro, que abarca unas 80 cuadras, incluyendo la Av. Sarmiento, Adolfo Güemes y Alsina, y se completarán sectores del Parque San Martín y calle Pellegrini.

Viola indicó que actualmente hay 67 frentes de obra en la ciudad, incluyendo el nuevo Mercado San Miguel, repavimentación del Plan Vial Sur y cloacas en El Carmen. “Son obras importantes y ambiciosas, pero también tenemos muchas otras de bocacalles, cordón cuneta, reparación, bacheo y enripiado. Es intenso, pero estamos terminando gran parte de la ciudad”, sostuvo.

Sobre los recursos, el secretario destacó que los trabajos se financian principalmente con fondos municipales y agregó: “Con Provincia tenemos muy buena relación, constantemente se pide algún tipo de obra importante. Hay obras en las que Provincia sí participa, no son todas. Las obras chicas son solo encaradas por el municipio”.