¡Llegaron los biciperegrinos del Colegio Rosario de Lerma a la Catedral!

Este miércoles, un grupo de alumnos del Colegio Rosario de Lerma llegó en bicicleta hasta la Catedral Basílica, dando inicio a un período en el que distintas instituciones y grupos de peregrinos se acercan a los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

Maximiliano, uno de los coordinadores del grupo, destacó la experiencia: “Estamos felices por los chicos, es el segundo año que venimos y es lindo brindarles esta experiencia. Los padres y los profesores acompañaron todo el camino, y también la policía desde temprano".

Los alumnos de 3° Año del Colegio N°8084 "Padre Ramón Barrufet" se convirtieron en los primeros biciperegrinos en rendir culto a los Santos Patronos. "El día estuvo espectacular y los chicos llegaron en excelentes condiciones. Ahora tenemos la misa y después guardaremos las bicis para volver en colectivo”, agregó Maximiliano.

La actividad se realiza por segundo año consecutivo y busca combinar esta práctica con la tradición religiosa, brindando a los estudiantes una experiencia cercana a la fe y al espíritu de comunidad que caracteriza a las celebraciones del Milagro.