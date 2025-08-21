Prestadores de discapacidad: “Los centros están ahogados y endeudados”

Muchas aristas envuelven a la discapacidad en el país, desde el rechazo de Diputados al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la desvinculación del titular de la Agencia de Discapacidad y la posibilidad de que Nación aumente las prestaciones.

Sandra Díaz, presidenta de COPDISAL (Consejo de Organizaciones Prestadoras de Servicios para Personas con Discapacidad), comentó a CNN Radio Salta sobre la difícil situación que atraviesan los centros prestadores de servicios.

La dualidad entre el rechazo a todo lo que genere gasto por Nación y el ahora análisis de un posible aumento de prestaciones, genera incertidumbre en el sector tanto para las personas con discapacidad e instituciones. Si bien destacó que las auditorias a pensiones es una buena medida y el corte a la corrupción, sigue siendo confuso el panorama.

“La discapacidad no es un tema de una familia, es un problema social, es transversal a todos los organismos de la sociedad”.

Díaz explicó que los valores de las prestaciones están indicados por el nomenclador nacional: 1 hora de prestación de apoyo tiene un valor de $12.000, en caso de su centro, el servicio de integración escolar alcanza los $475.000 que incluye maestras de apoyo, equipo de psicopedagogos, maestra especial, psicólogo. Además de esto, los gastos de alquiler y servicios complejizan la situación.

“Llega un momento donde los centros están ahogados y endeudados y nos impide actualizar sueldos”.

Consultada sobre la posibilidad que Nación se dirija a la justicia tras el rechazo al veto de la emergencia, dijo que despierta sensaciones terribles, ya que muchos centros de Salta están al borde del cierre, si bien años atrás los centros tenían la capacidad de cubrir gastos que no ingresaban de obras sociales, hoy el colchón financiero esta en cero.

“Hay subas en todas las áreas que nos afectan, más el tiempo que se demoran las obras sociales que puede pasar hasta 180 días (…) Como le digo a mi profesional quiero que ponga pilas con un nene que tiene tal perfil neuropsicológico, y el docente o psicopedagogo me mira y por supuesto que tiene vocación, pero también tiene una familia” manifestó.

Incluir Salud es una de las obras sociales nacionales que presenta demoras en cuanto a pago, ya que recién en agosto están abonando mayo: “Estaríamos pagando julio esperando a cobrar junio”.

Sobre el anuncio de Adorni acerca el análisis de un posible aumento en prestaciones, dijo que se plantea en medio de 5 meses de desgaste tanto para las familias como los centros, donde la angustia por llegar a fin de mes perjudica a las instituciones y la interrupción de tratamientos no se recuperan.