Urtubey recibió el apoyo del movimiento obrero salteño

En un plenario realizado por la CGT Regional Salta y las 62 Organizaciones, el movimiento obrero local expresó su apoyo a la candidatura del ex gobernador Juan Manuel Urtubey al Senado de la Nación.

Martín Guaymas, titular de Camioneros Salta y referente del plenario, destacó que Urtubey representa “la unidad que necesita el peronismo para enfrentar a La Libertad Avanza”.

Guaymas recordó que en la campaña presidencial de 2023 ya habían advertido sobre los riesgos de las ideas libertarias, señalando que hoy los trabajadores sienten que se vieron afectados en sus derechos, especialmente por techos a las paritarias.

El encuentro también sirvió para delinear la participación gremial en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El plenario definió que cuatro dirigentes gremiales integrarán la lista de Fuerza Patria, entre ellos Carlos Rodas, titular de la CGT, como candidato a diputado nacional, y Martín Guaymas, como suplente de senador. También se confirmaron dos candidatas mujeres: Silvana Nogales (Apjesa) y Anahí Espeche (SMATA), quienes competirán por cargos legislativos.

Durante el encuentro, se reforzó la idea de fortalecer el movimiento obrero y la importancia de la unidad como herramienta clave para defender los derechos de los trabajadores. Según el balance presentado por la CGT Regional Salta, “la unidad es el camino, y ésta se hace acción en el compromiso y la solidaridad del movimiento obrero”.

Con este respaldo, la CGT salteña ratifica su rol activo en la política provincial y nacional, impulsando la participación de sus dirigentes en los principales espacios legislativos y apoyando la candidatura de Urtubey como figura central del peronismo en la provincia.