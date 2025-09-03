Flavia Royón destacó que la infraestructura energética es clave para el desarrollo de Salta

La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón estuvo presente en el Foro de Ingeniería Eléctrica en dónde destacó que la planificación y la inversión en infraestructura energética son claves para la generación de empleo, producción y crecimiento sustentable en la Provincia y el NOA.

Durante el encuentro Royón disertó en el Foro de Energía Eléctrica, donde presentó una agenda para transformar el potencial energético de la provincia en más empleo, más producción y más desarrollo para los salteños.

Con mirada técnica y asumiendo un compromiso por el cremiento de la provincia, la candidata destacó su compromiso de llevar al Senado una agenda que impulse los proyectos energéticos.

“Cada obra que se concreta baja la barrera de entrada para nuevos proyectos. La energía es el habilitador que multiplica las oportunidades de desarrollo, competitividad y empleo para los salteños”, afirmó.

En este sentido Royón destacó el rol pionero de Salta en la planificación del abastecimiento eléctrico para los proyectos mineros, integrando la generación de energía solar en la Puna para una minería más competitiva y con menor huella de carbono.

“La infraestructura energética es un eje angular para el desarrollo de la provincia y de la región. Y debemos llevarlo adelante con profesionalismo y con el trabajo conjunto de todos los actores”, remarcó.

Se debe recordar que el Foro de Ingeniería Eléctrica, que se desarrolla este miércoles y jueves en la Usina Cultural, reúne a referentes del sector energético, académico y productivo para debatir sobre la expansión de la red eléctrica y la generación de energía en el NOA.