Flavia Royón: “Vamos a defender la producción y el futuro de Salta”

En la apertura de la 81° Exposición Rural de Salta, la ingeniera Flavia Royón, candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, se reunió con productores, representantes de pymes e instituciones agroindustriales, donde reafirmó su compromiso de defender los intereses productivos de la provincia en el Congreso de la Nación.

“No podemos dejar que otros decidan nuestro futuro. Salta necesita generar las condiciones para desarrollar todo el potencial de su industria frigorífica, forestal, ganadera y otros sectores”, señaló.

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, la candidata enfatizó que su agenda legislativa buscará impulsar la producción y el desarrollo provincial, lo que se traduce en más trabajo para los salteños: “Vamos al Congreso a defender la producción y el desarrollo, que significan más empleo”, dijo.

Durante su visita a la Expo, Royón destacó que el campo salteño es el principal empleador de la provincia y genera exportaciones por más de 700 millones de dólares anuales.

En la oportunidad, subrayó la necesidad de potenciar la infraestructura, la agroindustria, los biocombustibles y el agregado de valor para mejorar la competitividad regional.

Para finalizar, hizo hincapié en legislar con base en la realidad local: “Para representar a Salta es clave conocer de primera mano las realidades del sector y trabajar con evidencia”.